Более 2 млн рублей выделит Вологодская область в 2018 году на трудоустройство молодых инвалидов
Больше 2 млн рублей из бюджета Вологодской области планируют выделить на программу по трудоустройству молодых инвалидов в 2018 году . В нынешнем году на эти цели было потрачено порядка 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Бюджетные средства направляются на приобретение, монтаж и установку оборудования, а также оплату труда наставников, закрепленных за инвалидами.
Так, например, на одном из предприятий Вологды, занимающемся изготовлением печатной продукции, создано рабочее место для инвалида 3 группы, приобретен современный фрезерный станок. Молодой человек принят на работу оператором станка, за ним закреплен наставник.
«Как мы видим уже, и для самой компании этот молодой человек – ценный специалист, который знает производство, знает оборудование, знает всю цепочку, технологию работы», - рассказал во время визита на предприятие начальник департамента труда и занятости населения Вологодской области Олег Белов.
В Череповце в одной из фирм оборудовали сразу 3 рабочих места для молодых инвалидов - делопроизводителя, бухгалтера и диспетчера. А в Вологде в другой компании создали рабочее место для молодого человека с 1 группой инвалидности по зрению, который принят на работу специалистом по массажу. За каждым из трудоустроенных инвалидов закреплен наставник.
«В 2018 году реализация этих мероприятий будет продолжена. На эти цели предусматривается выделение средств областного бюджета уже в размере 2 миллионов рублей. Надеемся, что такие рабочие места в будущем году появятся не только в Череповце и в Вологде, но и в муниципальных образованиях области», - резюмировал Олег Белов.