Более 2 млн рублей выделит Вологодская область в 2018 году на трудоустройство молодых инвалидов

Больше 2 млн рублей из бюджета Вологодской области планируют выделить на программу по трудоустройству молодых инвалидов в 2018 году . В нынешнем году на эти цели было потрачено порядка 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Бюджетные средства направляются на приобретение, монтаж и установку оборудования, а также оплату труда наставников, закрепленных за инвалидами.

Так, например, на одном из предприятий Вологды, занимающемся изготовлением печатной продукции, создано рабочее место для инвалида 3 группы, приобретен современный фрезерный станок. Молодой человек принят на работу оператором станка, за ним закреплен наставник.

«Как мы видим уже, и для самой компании этот молодой человек – ценный специалист, который знает производство, знает оборудование, знает всю цепочку, технологию работы», - рассказал во время визита на предприятие начальник департамента труда и занятости населения Вологодской области Олег Белов.

В Череповце в одной из фирм оборудовали сразу 3 рабочих места для молодых инвалидов - делопроизводителя, бухгалтера и диспетчера. А в Вологде в другой компании создали рабочее место для молодого человека с 1 группой инвалидности по зрению, который принят на работу специалистом по массажу. За каждым из трудоустроенных инвалидов закреплен наставник.