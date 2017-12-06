Семь катков залили в разных микрорайонах Вологды

06.12.2017 [Общество]

Семь катков уже залиты в разных микрорайонах Вологды. В настоящее время ледовые площадки во дворах на ГПЗ-23, 20, в Тепличном микрорайоне, 1, на Беляева, 13б и Горького, 81, а также в Ледовом дворце на Пугачева, 44, на стадионах «Локомотив» и «Витязь».

По данным пресс-службы городской администрации, из-за погодных условий процесс заливки открытых ледовых площадок занял больше времени, чем предполагалось изначально. Завершить работы и залить еще десять катков специалисты планируют к середине декабря.

- В прошлом году мы провели мониторинг дворовых кортов. Те, что были не востребованы населением, в этом году не заливаем. Например, в Лосте, жители сами отказались от катка, так как на этой площадке дети играют в зимний футбол. По просьбам вологжан обустроили и новые катки. Например, ледовая площадка появится в селе Молочном, на корте, построенном на средства компании «Северсталь», - рассказал исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и массового спорта Вологды Евгений Барандин.

Сейчас, в частности, идет подготовка катка на стадионе «Динамо». Сегодня там залили третий слой льда. Чтобы сохранить искусственный газон на стадионе, необходимо сформировать большую снежную подушку. После каждого снегопада снег утрамбовывается и заливается вручную. Поливальную машину пока на лед не выпускают, так как она может продавить те слои, что уже готовы. Вывод спецтехники запланирован  после похолодания. 

Открыть каток на стадионе «Динамо» планируется уже на следующей неделе. При этом предусмотрены особые льготы для  многодетных семей. По пятницам они смогут посещать каток бесплатно, в остальные дни –  за 50 рублей.

Тэги: катки
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