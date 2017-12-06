В Череповце подростка оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку Алексея Навального

06.12.2017 [Общество]
В Череповце подростка оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку Алексея Навального

В Череповце комиссия по делам несовершеннолетним оштрафовала на 10 тысяч рублей подростка, который в июне этого года вышел на одиночный пикет к торговому центру на проспекте Победы. На его плакате была надпись: «Позор продажным судьям. Свободу Навальному».

- По мнению членов комиссии, Дмитрий организовал публичное мероприятие, нарисовав плакат «Позор продажным судьям. Свободу Навальному». Комиссию не смутило, что Дмитрий не мог быть организатором публичного мероприятия, так как одиночный пикет не требует организации как таковой. Комиссия приняла на веру письменные заявления некоего свидетеля, что в руках у подростка был плакат с другими словами. Всего полиция и комиссия провели несколько опросов, вызовов и заседаний в течение шести месяцев, чтобы наказать подростка с плакатом, - сообщает группа вологодского штаба Навального в соцсети.

Согласно показателям свидетеля, на плакате было написано «Судьи св...и». Комиссия почему-то даже не запросила доказательств того, что именно эта запись была на плакате. При этом имелись фотографии, доказывающие, что надпись была совершенно другой.

По закону, штраф за подростка должны заплатить его родители или официальные представители. Штаб Навального в Вологде уже заявил о том, что это решение комиссии будет ими оспорено.

Тэги: пикеты, Навальный
Фото: vk.com/teamnavalny_vologda
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