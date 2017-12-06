Жители Вологды стали чаще покупать жилье за городом

По данным департамента экономического развития городской администрации, с января по июнь 2017 года из областного центра в пригороды и сельскую местность переехали 1547 человек.

При этом иногда, не учтя все нюансы подготовки земельного участка для строительства дома, вологжане сталкиваются с проблемами в сфере межевания и кадастрового учета.

Так, житель Вологды, собираясь купить дом в одном из поселков Спасского сельского поселения, в ходе сделки купли-продажи решил уточнить границы земельного участка. Оказалось, что часть жилого дома, который он собирался приобрести в собственность, находится за границей земельного участка. Проблема была решена с помощью кадастровых инженеров МКУ «Градостроительный центр г. Вологды».