Жителям Вологды, не получившим уведомления из налоговой, придется платить пени за неоплату налогов

В конце ноября многие вологжане задумались о том, что 1 декабря надо платить налоги, а уведомлений с суммами для оплаты им так и не пришло. При этом дозвониться в налоговую службу проблематично – телефон либо занят, либо не отвечает. В социальных сетях и в поисковых системах появились гневные комментарии по этому поводу. Никому не хочется платить пени за просрочку платежа из-за сбоев в работе ведомства, однако сделать это придется.

Уведомления об оплате налога на имущество и земельного налога должны были прийти жителям Вологды еще до 30 октября, но некоторые вологжане не получили их даже к концу ноября. По данным налоговой инспекции, в этом году в Вологде сформировано порядка 170 тысяч уведомлений на уплату имущественных налогов. Они направлены адресатам двумя способами: по почте и через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России.

24 ноября администрация Вологды сообщила о том, что налоговые уведомления, не поступившие по почте, можно получить в налоговой инспекции. В администрации также пояснили, что по почте налоговые уведомления не поступили к пользователям личного кабинета, которые не уведомили налоговую службу о желании получать извещения на бумажном носителе.

«Если пользователь личного кабинета в будущем хочет получать налоговые уведомления по почте, ему нужно направить в любую налоговую инспекцию по выбору уведомление об этом. Если пароль от личного кабинета утерян, а уведомление так и не получено, нужно прийти в налоговую службу по месту жительства», – пояснила ситуацию заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области Лариса Клыгина.

По данным налоговой инспекции, в Вологде активных пользователей личного кабинета всего 50 % от общего количества зарегистрированных в системе. Однако «письма счастья» не пришли и тем, у кого этого кабинета нет. Так вышло, например, у жителя Вологды Максима Сиволобова – личного кабинета у него нет, а налоговое уведомление по почте ему не пришло.

При этом обязанность платить пени за просрочку платежа с него никто не снимает. По информации налоговой службы, тех, кто вовремя не заплатил налоги, ждут пени за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования. За неуплату налогов предусмотрен также арест имущества должника и штрафные санкции, а также ограничение выезда за пределы страны.

В налоговой службе уточнили, что уведомления не направлены по почте получателям налоговой льготы, налогового вычета или других льгот, которые освобождают от уплаты имущественных налогов, а также тем, у кого общая сумма налога составляет не более 100 рублей.

Ни к одной из этих категорий Максим не относится. В приемной Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области журналисту Newsvo ответили, что сложившуюся ситуацию могут прокомментировать только сотрудники отдела по работе с налогоплательщиками. Однако дозвониться в этот отдел оказалось невозможно. Чтобы получить ответ по поводу сбоя в системе, пришлось направить в налоговую службу письменный запрос.