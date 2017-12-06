В Череповце 17-летнюю девушку подозревают в сбыте наркотиков

06.12.2017 [Происшествия]

В Череповце возбудили уголовное дело в отношении 17-летней местной жительницы. Её подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ.

По версии следствия, подозреваемая решила получить незаконное вознаграждение за сбыт наркотиков. В интернете она приобрела наркотические средства, относящиеся к курительным смесям, общей массой не менее 8 грамм, а затем подготовила их к сбыту:  расфасовала в отдельные пакетики и положила в свою сумку.

Однако вскоре девушка была задержана, сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: наркотики
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