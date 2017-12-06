18 декабря в Молочном откроется филиал многофункционального центра

06.12.2017 [Общество]
18 декабря в Молочном откроется филиал многофункционального центра

Филиал многофункционального центра откроется 18 декабря в Молочном на улице Маяковского, 3.

По данным пресс-службы городской администрации, ежегодно 2000 жителей поселка обращаются за получением различных услуг в многофункциональные центры, расположенные в Вологде. При этом наибольшим спросом пользуются услуги социальной направленности.

Осенью администрация Вологды начала поиски помещения, подходящего для офиса МФЦ. Такой кабинет был подобран на 1 этаже здания школы искусств на улице Маяковского, где также располагается Центр по работе с населением.  

- С 18 декабря там откроется единое окно, где  можно будет получить все виды государственных услуг. Филиал МФЦ будет работать по записи – для удобства вологжан. Самое главное, что теперь жителям не придется ездить в Вологду, чтобы подать документы. Я думаю, что это правильное и взвешенное решение, - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Записаться на прием в офис МФЦ в селе Молочное можно по телефону 8-960-290-68-11. Работать филиал будет по будням с 9.00 до 18.00.

Тэги: МФЦ
Фото пресс-службы городской администрации
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