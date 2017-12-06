В Вологде на перекрестке столкнулись автобус №49 и эвакуатор

06.12.2017 [Происшествия]
В Вологде на перекрестке столкнулись автобус №49 и эвакуатор

В Вологде накануне на перекрестке улиц Марии Ульяновой – Козленская столкнулись автобус №49 и эвакуатор «Мерседес».

По данным областного УГИБДД, 25-летний водитель эвакуатора «Мерседес» при развороте на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту №49.

В результате столкновения получила травмы 83-летняя пассажирка автобуса, женщина лечится амбулаторно.

Тэги: ДТП, эвакаторы
Фото областного УМВД
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