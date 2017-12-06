30% населения Вологодской области ничего не слышали о программе капитального ремонта

06.12.2017 [Общество]

Агентство мониторинга и социологических исследований оценило реализацию областной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Вологодской области.

В ходе мониторинга был проведен опрос среди 1316 жителей Вологодской области. Исследование проводилось со 2 по 12 августа 2017 года в Вологде, Череповце,  Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Вытегорском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Нюксенском, Сокольском, Тарногском, Харовском и Шекснинском районе.

По результатам исследования 50% жителей области, проживающих в многоквартирных домах, знают о Программе капитального ремонта многоквартирных домов. А 30% населения ничего о ней не слышали. Наиболее осведомлены о капремонтах в Вологодской области жители Грязовецкого, Харовского и Великоустюгского районов. В Кирилловском районе почти половина населения ничего не знает о программе капремонта (48%).

Социологическое исследование также показало, что удовлетворены качеством управления общим имуществом многоквартирных домов в той или иной степени 53% респондентов. Значительно ниже уровень удовлетворенности качеством управления среди жителей районов – 40%, при этом в Вологде и Череповце - 55%. Самый низкий уровень удовлетворенности – в Грязовецком и Вожегодском районах.

45% опрошенных оценили проведенный ремонт на тройку, 41% довольны выполненными работами.  3% жителей города Вологды оценивают проведенный капитальный ремонт на «очень плохо». В районах на «очень плохо» оценивают ремонт 7% респондентов.

Тэги: опросы, капремонт
Сюжет: капремонт
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