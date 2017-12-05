Вологодская область вошла в десятку самых коррупционных регионов

Вологодская область вошла в ТОП-10 в рейтинге самых коррупционных регинов России.

Согласно данным портала правовой статистики генеральной прокуратуры РФ, за январь-октябрь 2017 года в нашей области зарегистрировано 57 преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки). В суд по этой статье было направлено 55 дел. По этому показателю Вологодская область заняла 8 место среди субъектов Российской Федерации.

На первом месте рейтинга - Санкт-Петербург (население 5 млн. 280 тысяч) с 99 коррупционными преступлениями, на втором - Москва (население 12 млн. 380 тысяч) с 97 преступлениями. Для сравнения, в Вологодской области проживает 1 млн. 187 тысяч человек.