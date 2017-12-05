В Вологодской области в 2017 году посадили леса больше, чем планировали

Комплекс лесовосстановительных мероприятий на территории Вологодской области, запланированный на 2017 год, выполнен в полном объеме, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Перед нами стояла задача - обеспечить лесовосстановление в объеме 70 тысяч га, что на 18 тысяч га превышало фактические объемы 2016 года. Сейчас можно констатировать, что мероприятия по воспроизводству выполнены на площади более 71 тысячи га, план перевыполнен на 2%. Искусственное лесовосстановление проведено на площади 5,7 тысяч га с перевыполнением плановых показателей на 18 %. Комбинированное и естественное лесовосстановление также проведено с превышением плановых показателей», - отметил Михаил Глазков.

Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 14,1 тысяч га при плане 11,3 тысяч га (125 % от плана), дополнение лесных культур - на площади 1,6 тысяч га при плане 1,4 тыс. га (114 % от плана). Обработка почвы под лесные культуры будущего года выполнена на площади 4 тысячи га при плане 3,8 тысяч га (105 % от плана).

Работы по уходу за объектами лесного семеноводства выполнены в полном объеме - на площади 192,4 га. При этом в 2017 году в регионе на площади 3,5 га заложены лесосеменные плантации.

Напомним, что в этом году на лесовосстановление делянок, вырубленных малым и средним бизнесом, из областного бюджета выделено 10,5 млн рублей.

В 2014 году группой ученых Института биоорганической химии РАН (Москва) была проведена работа по выведению быстрорастущих линий осины и березы. Вологодское предприятие ООО «Толшменское» предложило свой участок земли в Тотемском районе в качестве опытного полигона по выращиванию растений. Плантация занимает около 80 га.