Писатель Дмитрий Ермаков научит вологжан писать книгу на основе биографии

Мастер-класс писателя Дмитрия Ермакова «Как написать книгу на основе биографии» пройдет в Вологде 10 декабря.

Организаторы отмечают, что занятие будет полезно журналистам, блогерам, студентам исторических и филологических отделений, старшеклассникам, краеведам, градозащитникам, писателям. Дмитрий Ермаков расскажет, как выбрать главного героя для книги, собрать и систематизировать материал, передать дух времени.

Занятие начнется в 14.00 в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» на Чернышевского, 15. Вход свободный. Подробнее о мастер-классе можно узнать в группе мероприятия в соцсети.