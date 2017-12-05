Сотрудник автомойки воспользовался картой вологжанина, которую тот забыл в машине

05.12.2017 [Происшествия]

Вологжанин лишился 3 тысяч рублей из-за того, что, отдавая машину в мойку, забыл в ней свою банковскую карту, сообщает пресс-служба областного УМВД.

К правоохранителям обратился 41-летний житель Вологды. Мужчина рассказал, что ему пришло смс об оплате покупок в интернет-магазине на сумму порядка 3 тысяч рублей. При этом сам пострадавший эти покупки не совершал.

Правоохранителям удалось установить, что покупка была совершена на территории Ставропольского края, где незадолго до этого мужчина находился в гостях у родственников. Выяснилось, что к краже денег может быть причастен 24-летний работник местной автомойки. Молодой человек уже признался в содеянном и рассказал, как ему удалось воспользоваться чужой картой.

- В один из дней, приводя в порядок машину потерпевшего, он увидел в салоне транспортного средства банковскую карту, которую сфотографировал. В дальнейшем 24-летний молодой человек воспользовался этими данными при оплате товара в Интернет-магазине, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ставропольцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Тэги: кража, карты, мошенничество
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