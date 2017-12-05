В аэропорту Великого Устюга не смог взлететь вертолет санавиации с беременной женщиной

05.12.2017 [Происшествия]

Сегодня в Великом Устюге вертолет, который должен быть доставить двух пациентов в Вологду, не смог вылететь из аэропорта. При маневрировании оказался поврежден хвостовой винт.

- К нам поступила информация из ЕДДС Великоустюгского района, что вертолет Ми-8 на взлетной площадке при маневрировании задел флагшток задней частью судна. Пострадавших нет, на борту находилось 5 пассажиров, - рассказал Newsvo начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

В результате инцидента никто не пострадал. По данным областного департамента здравоохранения, Ми-8 должен был доставить в областную клиническую больницу беременную женщину и младенца в специальном инкубаторе – кювезе.

- Сразу после произошедшего пациенты были осмотрены бригадой санитарной авиации, доставлены в ЦРБ, сегодня же они будут доставлены в Вологду на другом вертолете, он сразу же вылетел из Вологды после инцидента, - рассказали Newsvo в департаменте.

Отметим, что получивший повреждения вертолет принадлежит «Вологодскому авиапредприятию».

Тэги: ЧП, авиация
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