Переселять вологжан из ветхого и аварийного жилья планируют за счет внебюджетных средств

В этом году в Вологде завершилась реализация федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Как пояснили в МКУ «Градостроительный центр г. Вологды», она работала с 2012 года, и за этот период новые квартиры получили 1166 семей, это почти 4 тысячи человек. По данным администрации города, все вологжане, чье место жительства было признано аварийным до 1 января 2012 года, переселены в новое жилье.

Однако в Вологде остаются люди, чье жилье было признано ветхим уже после 1 января 2012 года. Администрация города планирует заниматься их расселением за счет других источников.