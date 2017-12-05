Переселять вологжан из ветхого и аварийного жилья планируют за счет внебюджетных средств

05.12.2017 [Общество]
Переселять вологжан из ветхого и аварийного жилья планируют за счет внебюджетных средств

В этом году в Вологде завершилась реализация федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Как пояснили в МКУ «Градостроительный центр г. Вологды», она работала с 2012 года, и за этот период новые квартиры получили 1166 семей, это почти 4 тысячи человек. По данным администрации города, все вологжане, чье место жительства было признано аварийным до 1 января 2012 года, переселены в новое жилье.

Однако в Вологде остаются люди, чье жилье было признано ветхим уже после 1 января 2012 года. Администрация города планирует заниматься их расселением за счет других источников.

«Мы будем развивать застроенные территории с привлечением для расселения внебюджетных источников. Также будет предоставляться освободившееся от найма жилье. Когда станут известны условия и критерии участия в федеральной программе расселения, мы используем возможность подать заявку на участие в ней», - пояснил заместитель мэра Вологды, начальник департамента имущественных отношений Евгений Скородумов.

Тэги: переселение, градостроительный центр
Фото: vologda-portal.ru
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