Советский агитплакат из Череповца покажут на выставке в Уругвае

Советские агитплакаты из фондов Вологодского музея-заповедника покажут на выставке в Музее изобразительных искусств города Монтевидео в Уругвае. Цифровые копии изображений, оригиналы которых хранятся в Вологде, предоставил коллегам из Уругвая Вологодский музей-заповедник. Выставка посвящена 100-летию Октябрьской революции в России.

- Музей предоставил цифровые изображения двадцати плакатов 1920-х – 1970-х годов из своего собрания. Среди них есть работы художников И. Тоидзе, В. Иванова, А. Бирюкова. А плакат «Череповецкий гигант работает на коммунизм» художника Б. И. Шабаева помещен на афишу и приглашения выставки, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

7 ноября Россия и весь мир отметили столетие Октябрьской революции 1917 года. Особенно активно откликнулась на юбилей русской революции Латинская Америка: во многих странах состоялись масштабные демонстрации и мероприятия, посвященные юбилею: международные научные конференции, выставки, концерты, кинопоказы.