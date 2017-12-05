Житель Бабушкинского района незаконно вырубил около сотни деревьев на 300 тысяч рублей

05.12.2017 [Происшествия]
Житель Бабушкинского района незаконно вырубил около сотни деревьев на 300 тысяч рублей

26-летний житель села Бабушкино незаконно вырубил около сотни лиственных и хвойных деревьев. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

К правоохранителям обратился представитель территориального государственного лесничества. Мужчина рассказал, что в 4 км от деревни Васильево была выявлена незаконная рубка лесных насаждений.

- Прибывшая на указанное место следственно-оперативная группа установила, что неизвестный срубил порядка 100 деревьев лиственных и хвойных пород общим объемом более 48 кубических метров. Также в ходе осмотра делянки эксперт-криминалист обратил внимание на следы от шин, оставленных грузовым автомобилем, на котором злоумышленник мог вывезти заготовленную древесину. В ходе проверки полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель села имени Бабушкина, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В беседе со следователями мужчина признался в содеянном. Выяснилось, что разрешительных документов на вырубку леса у него не было. Деревья он вывез на одну из пилорам с помощью «УРАЛа». Грузовик, по его словам, он попросил у знакомого. Сейчас эта информация проверятся сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Тэги: черные лесорубы
Фото областного УМВД
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