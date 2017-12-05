Жильцы домов УК «Фрязиново» будут оплачивать электроэнергию напрямую поставщику

Жильцы, ранее оплачивающие электроэнергию через УК «Фрязиново», с 1 декабря 2017 года перешли на прямые расчеты с ПАО «Вологдаэнергосбыт». Это 162 многоквартирных дома в Заречье (более 11 тысяч лицевых счетов).

Первые счета от поставщика электроэнергии жильцы получат в начале января за декабрь. Далее потребленную внутри квартир электрическую энергию необходимо оплачивать по квитанциям ПАО «Вологдаэнергосбыт». У каждого абонента будет новый лицевой счет, который начинается с цифры 7. Расчеты за общедомовое электропотребление, в соответствии с законодательством, останутся в счетах управляющей компании.

«Мы вынуждены расторгнуть договор энергоснабжения с УК «Фрязиново» в связи с постоянно растущей задолженностью этой управляющей компании за электроэнергию. К сожалению, другие меры не помогли. Мы рассчитываем повысить собираемость платежей, как показывает практика, большинство жильцов добросовестно оплачивают счета», - говорит заместитель директора ПАО «Вологдаэнергосбыт» по работе с бытовыми потребителями Алексей Вальтер.

По данным на 1.11.2017 г. задолженность УК «Фрязиново» за электроэнергию превышала 31,7 млн. рублей - это самый крупный долг среди всех УК Вологды.

Сейчас энергетики проводят обследование приборов учета, фиксируют контрольные показания электросчетчиков. Во многих домах приборы учета расположены в квартирах, поэтому жильцам необходимо обеспечить доступ сотрудников энергокомпании к электросчетчикам.

С января для корректного формирования счетов жильцам рекомендуется ежемесячно передавать в энергокомпанию показания приборов учета. Показания счетчиков принимаются через сайт, СМС, по телефону и электронной почте, в подразделениях Вологдаэнергосбыта, через робота-автоответчика и мобильное приложение для смартфонов.

Оплачивать электроэнергию по квитанциям Вологдаэнергосбыта можно как привычными способами через банки, терминалы, почтовые отделения, так и новыми: без комиссии в кассах центров клиентского обслуживания Вологдаэнергосбыта и онлайн на сайте Вологдаэнергосбыт.рф. При оплате через терминалы важно внимательно набирать новый лицевой счет. Чтобы случайно не перевести плату на счёт УК, лучше сохранить новый лицевой счет в личном кабинете

Для соблюдения законных интересов граждан Вологдаэнергосбыт предлагает жильцам заключить договоры на поставку электроэнергии в письменной форме. Это можно сделать в удобное время в любом из центров клиентского обслуживания энергокомпании. Для заключения договора нужны паспорт и свидетельство о праве собственности на квартиру.

Вопросы можно задать по телефону 77-77-00, на странице компании Вконтакте или на сайте вологдаэнергосбыт.рф с получением консультации по электронной почте.