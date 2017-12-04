21-летний житель Сокола найден убитым в Москве с пакетом на голове

Погибший молодой человек. Фото с сайта ren.tv

В Москве начата доследственная проверка по факту обнаружения в столичном парке 21-летнего молодого человека, голова которого обмотана полиэтиленовой пленкой и скотчем. Выяснилось, что убитый - Андрей З. из Сокола.

По данным СУ СК РФ по городу Москве, труп был найден вечером 2 декабря в одном из парков на северо-западе Москвы. Следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека, проводится доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза.

Как сообщает Рен.ТВ, 4 декабря погибшему исполнилось бы 22 года. Молодой человек приехал в Москву, чтобы учиться на помощника машиниста метрополитена, недавно он получил диплом. Семья и друзья погибшего рассказали телеканалу, что три дня назад он перестал выходить на связь. По словам сестры молодого человека, в тот день он вышел из дома на пробежку в футболке супермена. Как он погиб и почему, она не знает.