Жители мкр ПЗ в Вологде пожаловались мэру на переполненность школы №30

04.12.2017 [Общество]
Жители мкр ПЗ в Вологде пожаловались мэру на переполненность школы №30

30 ноября мэр города Вологды Сергей Воропанов встретился с жителями ПЗ. Одной из самых острых проблем в микрорайоне оказалась переполненность 30-й школы на улице Костромской.

«Власти знают об этой проблеме и уже предприняли действия, чтобы ее решить. Сейчас администрацией города направлены документы на участие в федеральной программе по строительству детского сада и школы. Их планируют возвести в новом микрорайоне Охмыльцево. Также вологжанам рассказали о дополнительном помещении для школы искусств «Арт-идея», которое будет располагаться в здании на Ильюшина, 12. Планируется, что там дети начнут заниматься с февраля», - пояснили в администрации города.

Напомним, кроме школы в мкр ПЗ, в Вологде планируют построить школу в Охмыльцево. Контролировать будущие стройки будет МКУ «Градостроительный центр города Вологды».

Также вологжане попросили организовать вблизи 30-й школы и детских садов дополнительный пешеходный переход. Место для «зебры» специалисты департамента городского хозяйства согласуют вместе с жителями.

Жители сразу нескольких дворов отметили отсутствие или недостаточность освещения придомовых территорий, а также у школы.

«У жителей нашего города примерно во всех микрорайонах одинаковые вопросы. Благоустройство – на первом плане: тротуары, подходы к детским садам и школам, освещение территорий, детских садов и школ. Я дал поручение объехать все детские сады и школы на предмет подходов и освещенности территорий. В ближайшее время у меня будет информация, и мы примем необходимые решения», - заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Тэги: школы, градостроительный центр
На фото школа № 30. vologda.4geo.ru
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