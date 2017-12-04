Жители мкр ПЗ в Вологде пожаловались мэру на переполненность школы №30
30 ноября мэр города Вологды Сергей Воропанов встретился с жителями ПЗ. Одной из самых острых проблем в микрорайоне оказалась переполненность 30-й школы на улице Костромской.
«Власти знают об этой проблеме и уже предприняли действия, чтобы ее решить. Сейчас администрацией города направлены документы на участие в федеральной программе по строительству детского сада и школы. Их планируют возвести в новом микрорайоне Охмыльцево. Также вологжанам рассказали о дополнительном помещении для школы искусств «Арт-идея», которое будет располагаться в здании на Ильюшина, 12. Планируется, что там дети начнут заниматься с февраля», - пояснили в администрации города.
Напомним, кроме школы в мкр ПЗ, в Вологде планируют построить школу в Охмыльцево. Контролировать будущие стройки будет МКУ «Градостроительный центр города Вологды».
Также вологжане попросили организовать вблизи 30-й школы и детских садов дополнительный пешеходный переход. Место для «зебры» специалисты департамента городского хозяйства согласуют вместе с жителями.
Жители сразу нескольких дворов отметили отсутствие или недостаточность освещения придомовых территорий, а также у школы.
«У жителей нашего города примерно во всех микрорайонах одинаковые вопросы. Благоустройство – на первом плане: тротуары, подходы к детским садам и школам, освещение территорий, детских садов и школ. Я дал поручение объехать все детские сады и школы на предмет подходов и освещенности территорий. В ближайшее время у меня будет информация, и мы примем необходимые решения», - заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.