В Череповце осужденный подкупил мастера организации ЖКХ, чтобы не ходить на обязательные работы

04.12.2017 [Общество]

В Череповце осужденный к обязательным работам подкупил мастера городской жилищно-коммунальной организации, чтобы не исполнять наказание.

36-летний череповчанин был осужден за угрозу убийством к обязательным работам сроком на 250 часов. Исполнять приговор суда он должен был в одной из городских организаций ЖКХ. По версии следствия, в конце апреля 2017 года мужчина передал мастеру городской жилищно-коммунальной организации 15 тысяч рублей, чтобы та внесла недостоверные сведения в табель учета рабочего времени о количестве отработанных часов по обязательным работам. При этом осужденный на работу не выходил.

В отношении 52-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Ведется следствие.

Тэги: осужденные, взятка
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 1 в Вологде оплачивали труд сотрудников, которые там не работали
ООО «Северное сияние» стало частью взятки Анне Беляевской от «Вологодской ягоды»
Заброшенная церковь под Тотьмой стала жертвой современного художника
Директора школы № 1 в Вологде временно отстранили от должности
В Череповце с благотворительного аукциона продали предоставленную Вячеславом Позгалевым кость из пениса медведя
В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные
Снегопады, гололед и сильный ветер ожидаются в Вологодской области
Олег Кувшинников: Вологда должна стать по-настоящему европейским городом
Для кого есть работа в Вологде
Руководство «Детской деревни SOS» под Вологдой запретило приемной семье Ангелины Голосовой приводить гостей
04.12.2017 [Культура]

В 2018 году в Вологде могут закрыть кинотеатр «Салют»

1056
1
04.12.2017 [Общество]

В Великом Устюге во время пожара в расселенном доме погиб человек

481
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21-летний житель Сокола найден убитым в Москве с пакетом на голове
Жители мкр ПЗ в Вологде пожаловались мэру на переполненность школы №30
В Череповце осужденный подкупил мастера организации ЖКХ, чтобы не ходить на обязательные работы
Степень износа основных фондов в образовании и здравоохранении Вологодской области составляет 58%
В Вологде собираются возобновить поддержку молодых семей
Сергея Воропанова назначили членом областного правительства на общественных началах
Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА, не забив ни одного гола
 
28.11.2017 [Общество]

В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные

4023
0
04.12.2017 [БлогоVO]

"Лекарств нет вообще. Все платно стало"

265
0
30.11.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие врачи готовят жалобу на навязчивое поведение сомнительных медицинских центров

3676
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика