В Череповце осужденный подкупил мастера организации ЖКХ, чтобы не ходить на обязательные работы

В Череповце осужденный к обязательным работам подкупил мастера городской жилищно-коммунальной организации, чтобы не исполнять наказание.

36-летний череповчанин был осужден за угрозу убийством к обязательным работам сроком на 250 часов. Исполнять приговор суда он должен был в одной из городских организаций ЖКХ. По версии следствия, в конце апреля 2017 года мужчина передал мастеру городской жилищно-коммунальной организации 15 тысяч рублей, чтобы та внесла недостоверные сведения в табель учета рабочего времени о количестве отработанных часов по обязательным работам. При этом осужденный на работу не выходил.

В отношении 52-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Ведется следствие.