Степень износа основных фондов в образовании и здравоохранении Вологодской области составляет 58%

Степень износа основных фондов в Вологодской области за последние 10 лет увеличилась увеличилась в среднем на 10%

Больше всего изношены фонды в сфере образования и здравоохранения. На конец 2016 года процент износа основных фондов в образовании составил 57,9%, а в здравоохранении – 58,2%. В 2005 году эти проценты были ниже на 11,9% и на 10,3% соответственно.

Высокий процент износа основных фондов также наблюдается в сфере сельского хозяйства (51,9%), рыболовства и рыбоводства (57,1%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (56,3%).