Степень износа основных фондов в образовании и здравоохранении Вологодской области составляет 58%

04.12.2017 [Общество]

Степень износа основных фондов в Вологодской области за последние 10 лет увеличилась увеличилась в среднем на 10%

Больше всего изношены фонды в сфере образования и здравоохранения. На конец 2016 года процент износа основных фондов в образовании составил 57,9%, а в здравоохранении – 58,2%. В 2005 году эти проценты были ниже на 11,9% и на 10,3% соответственно.

Высокий процент износа основных фондов также наблюдается в сфере сельского хозяйства (51,9%), рыболовства и рыбоводства (57,1%),  производства и распределения электроэнергии, газа и воды (56,3%).

«Основные фонды составляют важнейшую часть национального богатства России. К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование (рабочие, силовые и информационные), транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, другие виды основных фондов», - поясняет федеральная служба государственной статистики.

Тэги: экономика, образование, здравоохранение
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 1 в Вологде оплачивали труд сотрудников, которые там не работали
ООО «Северное сияние» стало частью взятки Анне Беляевской от «Вологодской ягоды»
Заброшенная церковь под Тотьмой стала жертвой современного художника
Директора школы № 1 в Вологде временно отстранили от должности
В Череповце с благотворительного аукциона продали предоставленную Вячеславом Позгалевым кость из пениса медведя
В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные
Снегопады, гололед и сильный ветер ожидаются в Вологодской области
Олег Кувшинников: Вологда должна стать по-настоящему европейским городом
Для кого есть работа в Вологде
Руководство «Детской деревни SOS» под Вологдой запретило приемной семье Ангелины Голосовой приводить гостей
04.12.2017 [Культура]

В 2018 году в Вологде могут закрыть кинотеатр «Салют»

1056
1
04.12.2017 [Общество]

В Великом Устюге во время пожара в расселенном доме погиб человек

481
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21-летний житель Сокола найден убитым в Москве с пакетом на голове
Жители мкр ПЗ в Вологде пожаловались мэру на переполненность школы №30
В Череповце осужденный подкупил мастера организации ЖКХ, чтобы не ходить на обязательные работы
Степень износа основных фондов в образовании и здравоохранении Вологодской области составляет 58%
В Вологде собираются возобновить поддержку молодых семей
Сергея Воропанова назначили членом областного правительства на общественных началах
Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА, не забив ни одного гола
 
28.11.2017 [Общество]

В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные

4023
0
04.12.2017 [БлогоVO]

"Лекарств нет вообще. Все платно стало"

265
0
30.11.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие врачи готовят жалобу на навязчивое поведение сомнительных медицинских центров

3676
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика