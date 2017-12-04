Степень износа основных фондов в образовании и здравоохранении Вологодской области составляет 58%
Степень износа основных фондов в Вологодской области за последние 10 лет увеличилась увеличилась в среднем на 10%
Больше всего изношены фонды в сфере образования и здравоохранения. На конец 2016 года процент износа основных фондов в образовании составил 57,9%, а в здравоохранении – 58,2%. В 2005 году эти проценты были ниже на 11,9% и на 10,3% соответственно.
Высокий процент износа основных фондов также наблюдается в сфере сельского хозяйства (51,9%), рыболовства и рыбоводства (57,1%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (56,3%).
«Основные фонды составляют важнейшую часть национального богатства России. К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование (рабочие, силовые и информационные), транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, другие виды основных фондов», - поясняет федеральная служба государственной статистики.