В Вологде собираются возобновить поддержку молодых семей

13 молодых семей Вологды получат субсидии на выплату ипотеки в 2018 году. На эти цели из бюджетов разных уровней будет выделено 13,4 млн рублей.

- Мы четыре года не поддерживали молодые семьи, пока не могу понять, по какой причине. Как только я это узнал, предложил депутатам гордумы обсудить этот вопрос и поправками отрегулировать. Из бюджета Вологды будет выделено 4,4 млн рублей, из областного бюджета 3 млн рублей и порядка 6 млн рублей из федерального бюджета. Пока мы рассчитываем, что в 2018 году мы субсидируем ставку по ипотеке 13 молодым семьям, - заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего, как отметил Сергей Воропанов, в очереди на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», которая является частью федеральной целевой программы «Жилище», в Вологде стоит около 170 человек. Из них 15 являются многодетными.

- Программа предусматривает предоставление социальных выплат, которые можно направить на оплату стоимости договора купли-продажи жилого помещения, первоначального взноса при получении ипотечного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам. Сумма субсидии составляет 35 процентов от стоимости жилья. Обязательный уровень городского софинансирования в этом году ниже, чем ранее, и составляет 11 %, - сообащет пресс-служба городской администрации.

Напомним, в феврале 2016 года мы писали о многодетной семье, которая несколько лет не может добиться от властей помощи в решении их жилищного вопроса. В 2015 году семья Лобашевых была первой в списке на получение денежной помощи по программе "Молодая семья", но потом главе семейства исполнилось 36 лет, и они автоматически выбыли из программы.