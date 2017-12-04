Сергея Воропанова назначили членом областного правительства на общественных началах

04.12.2017 [Политика]

Мэр Вологды Сергей Воропанов назначен членом правительства Вологодской области на общественных началах. Об этом сегодня в рамках оперативного совещания заявил глава региона Олег Кувшинников, сказав, так администрация Вологды и правительство области будут эффективнее взаимодействовать.

- Считаю, что для более эффективной работы органов муниципальной власти с правительством Вологодской области необходимо включить Сергея Александровича Воропанова в состав членов правительства области на общественных началах, - прокомментировал свое решение губернатор.

Такая «должность» как член правительства на общественных началах появилась в Вологодской области в январе 2016 года. Соответствующее постановление выпустил губернатор. По сути, члены правительства на общественных началах являются своеобразными консультантами и должны помогать работе правительства.

Ранее в правительство на общественных началах были приглашены бывший мэр Вологды Андрей Травников, один из менеджеров «Северстали» Александр Колобов и бывший мэр Череповца Юрий Кузин.

Тэги: правительство области, администрация Вологды
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