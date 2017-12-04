Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА, не забив ни одного гола

Череповецкая «Северсталь» накануне в матче Регулярного чемпионата КХЛ принимала московский ЦСКА.



"Армейцы" открыли счет во втором периоде: 0:1 по итогам сорока минут игры, гол был записан на счет Михаила Григоренко. В середине третьего периода "новосибирская связка" "армейцев" Шалунов - Шумаков обеспечила вторую шайбу в ворота «Северстали», и устанавила окончательный счет 0:2.

«Мы в обороне пластали, но в атаке у нас абсолютно ничего не получалось. За первый период нанесли всего два броска. В итоге за весь матч всего — 17. Это очень мало. Практически не было моментов. Так не выиграть. Хотя при счете 0:1 могли зацепиться, но второй гол всё сломал. Не было смысла даже менять вратаря. Было видно, что ЦСКА быстрее. Готовимся к следующей игре. Хочу поблагодарить болельщиков, сегодня был полный дворец», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.



Это уже второе сухое поражение «Северстали» подряд, в предыдущем матче команда уступила «Автомобилисту» со счетом 0:5. Череповчане выбыли из топовой восьмерки.

Следующий матч череповчане проведут 5 декабря, на своем льду они примут финский «Йокерит».