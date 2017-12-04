Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА, не забив ни одного гола

04.12.2017 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» накануне в матче Регулярного чемпионата КХЛ принимала московский ЦСКА.

"Армейцы" открыли счет во втором периоде: 0:1 по итогам сорока минут игры, гол был записан на счет Михаила Григоренко. В середине третьего периода "новосибирская связка" "армейцев" Шалунов - Шумаков обеспечила вторую шайбу в ворота «Северстали», и устанавила окончательный счет 0:2.

«Мы в обороне пластали, но в атаке у нас абсолютно ничего не получалось. За первый период нанесли всего два броска. В итоге за весь матч всего — 17. Это очень мало. Практически не было моментов. Так не выиграть. Хотя при счете 0:1 могли зацепиться, но второй гол всё сломал. Не было смысла даже менять вратаря. Было видно, что ЦСКА быстрее. Готовимся к следующей игре. Хочу поблагодарить болельщиков, сегодня был полный дворец», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.
 

Это уже второе сухое поражение «Северстали» подряд, в предыдущем матче команда уступила «Автомобилисту» со счетом 0:5. Череповчане выбыли из топовой восьмерки.

Следующий матч череповчане проведут 5 декабря, на своем льду они примут финский «Йокерит».

Тэги: хоккей
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 1 в Вологде оплачивали труд сотрудников, которые там не работали
ООО «Северное сияние» стало частью взятки Анне Беляевской от «Вологодской ягоды»
В администрации Вологды озвучили среднюю зарплату по городу: 34,6 тысяч рублей
Заброшенная церковь под Тотьмой стала жертвой современного художника
В Череповце с благотворительного аукциона продали предоставленную Вячеславом Позгалевым кость из пениса медведя
В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные
Снегопады, гололед и сильный ветер ожидаются в Вологодской области
Олег Кувшинников: Вологда должна стать по-настоящему европейским городом
Директора школы № 1 в Вологде временно отстранили от должности
Для кого есть работа в Вологде
04.12.2017 [Общество]

Новое колесо обозрения в Вологде устанавливать не будут

1425
0
04.12.2017 [Общество]

Директора школы № 1 в Вологде временно отстранили от должности

3146
0
04.12.2017 [Общество]

Покупка десяти новых низкопольных автобусов для Вологды откладывается на 2018 год

311
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сергея Воропанова назначили членом областного правительства на общественных началах
Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА, не забив ни одного гола
Жители Вологодской области предпочитают заниматься волейболом, футболом и баскетболом
Покупка десяти новых низкопольных автобусов для Вологды откладывается на 2018 год
В Междуреченском районе прокуратура требует отремонтировать дорогу «Туровец - Кожухово - Голуби»
В 2018 году в Вологде могут закрыть кинотеатр «Салют»
Новым начальником управления информации и общественных связей Вологды стала Анна Санкина
 
28.11.2017 [Общество]

В Вологде чиновники выдают недоступные для инвалидных колясок ПАЗы за доступные

3962
0
04.12.2017 [БлогоVO]

Зимой Тотьма - совсем не то, что летом

337
0
30.11.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие врачи готовят жалобу на навязчивое поведение сомнительных медицинских центров

3571
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика