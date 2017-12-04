Жители Вологодской области предпочитают заниматься волейболом, футболом и баскетболом

По статистике департамента физической культуры и спорта Вологодской области, самым популярным видом спорта среди жителей в 2016 году стал футбол – им занимаются более 17 тысяч человек. На втором месте – волейбол (более 15 тысяч человек), на третьем - баскетбол и лыжные гонки (более 10 тысяч человек).

Также вологжане увлекаются плаванием, легкой атлетикой, фитнес-аэробикой и хоккеем.

В Вологде самый посещаемый спортивный комплекс находится на улице Конева, его строительство контролировал «Градостроительный центр города Вологды». В течение года там проводятся первенства России, области, города по различным видам спорта, таким как футбол, баскетбол, волейбол, дартс, гимнастика и другим. Также в последние годы в областной столице развивают зимние виды спорта: для этого были построены ледовая дорожка на стадионе «Локомотив», хоккейный корт на улице Беляева и ледовый дворец на улице Пугачева.