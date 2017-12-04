Покупка десяти новых низкопольных автобусов для Вологды откладывается на 2018 год

Десять новых низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе, будут куплены не в 2017 году, как планировалось, а в 2018 году – сроки поставки транспорта перенеслись из-за претензий УФАС к закупке.

- УФАС отменило конкурс, как только разбирательства закончатся, мы возобновим конкурсные процедуры. Выяснился, кстати, такой факт, что на действия заказчика, департамента, была подана жалоба от юридического лица, которое даже не принимало участия в закупке. Вологда осталась в декабре без 10 автобусов на газомоторном топливе, мы вернемся к этому вопросу в 2018 году, деньги на приобретение этих автобусов в новом бюджете заложены, - отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Он также рассказал, что покупка автобусов проходит по федеральной программе, со скидками. По оценкам специалистов городской администрации, процесс закупки из-за претензии УФАС может затянуться на полгода. Напомним, ранее сообщалось, что разбирательства начались из-за того, что адрес поставки автобусов был указан неверно.