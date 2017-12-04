В Междуреченском районе прокуратура требует отремонтировать дорогу «Туровец - Кожухово - Голуби»

Прокуратура требует у «Вологдаавтодора» привести в надлежащее состояние региональную дорогу «Туровец - Кожухово - Голуби» в Междуреченском районе.

- Проведенными совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Грязовецкий» (дислокация в с. Шуйское) надзорными мероприятиями выявлены факты повреждения и разрушения дорожного покрытия, а также колейность, не позволяющие транспортным средствам двигаться с разрешенной правилами дорожного движения скоростью, - говорится в сообщении прокуратуры области.

По мнению ведомства, неудовлетворительное состояние дороги свидетельствует о том, что Сокольское ДРСУ филиала ПАО «Вологодавтодор» нарушает федеральное законодательство об автомобильных дорогах и некачественно ее обслуживает.

По итогам проверки прокуратурой Междуреченского района в адрес генерального директора ПАО «Вологодавтодор» внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Кроме того, материалы проверки направлены в полицию для привлечения виновных лиц к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.