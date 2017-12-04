В 2018 году в Вологде могут закрыть кинотеатр «Салют»

04.12.2017 [Культура]
В 2018 году в Вологде могут закрыть кинотеатр «Салют»

Кинотеатр «Салют» на улице Ленина в Вологде может прекратить свою работу в 2018 году. По словам мэра города Сергея Воропанова, он генерирует убытки.

Напомним, ранее сообщалось, что на второй этаж здания кинотеатра может переехать Камерный драматический театр.

- Мы понимаем, что если мы занимаем помещения зала на втором этаже, то кинотеатр «Салют», он и сейчас убыточный, а с одним малым залом на 50 мест он будет генерировать убытки.  Таким образом, «Салют» потянет «Киноцентр Вологда» вниз, потому что Камерный драматический театр не готов платить деньги за аренду, они готовы покрывать только коммунальные расходы. Поэтому было предложение от начальника управления культуры перевести на первый этаж театральную студию, то есть сделать культурный центр, - рассказал Сергей Воропанов.

Скорее всего, зал на первом этаже займет молодежная театральная студия «Сонет». По словам мэра, часть сотрудников «Салюта», скорее всего, лишатся рабочих мест. В основном, это люди пенсионного возраста.

- Тут нам приходится выбирать – либо мы делаем Камерный театр, либо продолжаем генерировать убытки от показа фильмов. Я склоняюсь к тому, чтобы там сделать культурный театральный центр, - говорит Сергей Воропанов.

Сейчас ведутся переговоры по переезду, обговариваются условия договора аренды театром помещений «Салюта». По мнению сотрудников горадминистрации, переезд Камерного в новое здание, скорее всего, произойдет в 2018 году.

При этом оборудование кинотеатра не будут никуда увозить – иногда там будет возможно проведение кинопоказов. Например, во время кинофестивалей.

Тэги: салют
Сюжет: Выселение Камерного театра
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