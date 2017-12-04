Новым начальником управления информации и общественных связей Вологды стала Анна Санкина

04.12.2017 [Политика]

Шеф-редактор газеты «Московский комсомолец-Вологда» Анна Санкина назначена начальником управления информации и общественных связей Вологды. Нового руководителя сегодня на пресс-конференции в городской администрации представил журналистам мэр Вологды Сергей Воропанов.

- Анна Владимировна, я надеюсь, что у нас получится конструктивная работа с нашими СМИ, давайте жить дружно, - сказал Сергей Воропанов.

Ранее эту должность занимал бывший руководитель туристско-информационного центра Вологодской области Максим Одинцов, а до него - Ирина Бенке.

Сегодня Сергей Воропанов также заявил, что на этой неделе будет представлен новый руководитель «Учсервиса»

Тэги: администрация Вологды
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