В Великом Устюге во время пожара в расселенном доме погиб человек

04.12.2017 [Общество]

В Великом Устюге на пожаре в расселенном доме №50  на улице Осипенко погиб человек, сообщает региональное управление МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 3.50 минут в минувшее воскресенье, 3 декабря. Пожар поздно обнаружили, поэтому спасти здание не удалось – сгорела крыша, повреждена внутренняя отделка. При разборе завалов на месте возгорания обнаружены человеческие осанки, личность погибшего устанавливается.

Одноэтажный бревенчатый дом был признан аварийным еще в 2006 году, расселен в 2017-м. Согласно сайту «Реформа ЖКХ», его должны были снести до 31 октября 2017 года.

Согласно некоторым источникам, этот дом числится в перечне объектов культурного наследия Великого Устюга. Однако ни в одном из списков Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области его нет.  Newsvo направит по этому поводу запрос в Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Как нам рассказали местные жители, улица Осипенко сейчас застраивается коттеджами состоятельных людей. По их словам, рядом с домом № 50 строит коттедж один из работников районной администрации.

Тэги: пожары в расселенных домах
Фото: vk.com/narodustyg
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