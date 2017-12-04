Новое колесо обозрения в Вологде устанавливать не будут

04.12.2017 [Общество]

В Вологде не будут устанавливать новое колесо обозрения. Инвестор, предлагавший построить аттракцион в городе, не смог договориться с администрацией о месте его установки. Об этом сегодня в рамках пресс-конференции заявил мэр города Сергей Воропанов.

- В пятницу состоялась комиссия общественного совета, комиссия зафиксировала, что инвесторы не нашли понимания с департаментом экономики в плане согласования места размещения. Так как мы не нашли согласованного варианта, колесо устанавливаться не будет, - заявил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Инвестора не устроили те варианты размещения колеса обозрения вне центра, которые были предложены ему городской администрацией. Новые места для аттракциона местные власти предложили бизнесменам после того, как общественность высказалась против его установки на площади Революции, на аллее проспекта Победы и возле памятника птице-Говоруну на улице Сергея Орлова.

Тэги: колесо обозрения
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