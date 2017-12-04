Директора школы № 1 в Вологде временно отстранили от должности

04.12.2017 [Общество]

Директор школы №1 с углубленным изучением иностранных языков Ирина Смирнова отстранена от должности. Временно исполняющим обязанности на период следствия назначен заместитель директора по информатизации образовательного процесса Леонид Суханов.

Об остранении директора школы рассказал сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов:

"На прошлой неделе в администрацию города поступило обращение от МВД с предложением отстранить руководителя учреждения от исполнения обязанностей. Я его рассмотрел и принял решение. Сегодня педагогическому коллективу представят исполняющего обязанности".

Напомним, сейчас полицейские изучают документы, изъятые в школе 23 ноября -  там были найдены нарушения в административно-хозяйственной деятельности. В областном УМВД сказали, что руководство школы подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как стало известно Newsvo из собственных источников, одним из нарушений было оформление на некоторые должности сотрудников, которые на самом деле в школе не работали. По нашим данным, речь, в частности, идет о четырех лаборантах и другом обслуживающем персонале, одна из заместителей директора уже дала признательные показания.

Тэги: школы, коррупция
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