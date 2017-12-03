Черный параллелограмм на церкви под Тотьмой оказался вымыслом

03.12.2017 [Общество]

Выяснилось, что фотограф из Москвы Данила Ткаченко не портил заброшенную церковь Воскресения Христова в поселке Царево Тотемского района. Напомним, ранее сообщалось, что он нарисовал на стенах храма огромный черный параллелограмм. Фотография с этой фигурой на церкви была размещена на портале Colta:

Данила Ткаченко. «Монументы», 2017

Жители обвинили художника в вандализме, на Ткаченко посыпались оскорбления, люди стали писать, что он изуродовал церковь. К слову, она уже десятилетиями стоит, разрушаясь.

Однако позже на нашем сайте появился комментарий, что фигуры на церкви нет. Действительно, если присмотреться к фото внимательнее, можно увидеть, что цвет параллелограма слишком однотонный, а под ним просвечивает стена одинакового тона, что было бы невозможно, если бы на нее была нанесена краска, с учетом того, что поверхность храма неровная, а обветшалые участки стены разного цвета.

Мы попросили местных жителей сфотографировать церковь, и оказалось, что никакой фигуры там нет:

 

Фото Николая Осмакова.

Инсталляция художника могла быть выполнена с помощью куска ткани, натянутого на некотором расстоянии от церкви, или это просто результат работы в графическом редакторе.

Тэги: фотографы, церковь, храмы, искусство
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