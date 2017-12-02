В школе № 1 в Вологде оплачивали труд сотрудников, которые там не работали

Полиция продолжает изучать документы, изъятые в школе № 1 с углубленным изучением иностранных языков в Вологде.

Напомним, 23 ноября полиция провела в школе оперативно-розыскные мероприятия - там были найдены нарушения в административно-хозяйственной деятельности. В момент прихода полиции директор школы была в командировке.

В областном УМВД нам сказали, что руководство школы подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, но подробностей не раскрывают, пока не установлены все факты. Однако, как стало известно Newsvo из собственных источников, одним из нарушений было оформление на некоторые должности сотрудников, которые на самом деле в школе не работали. По нашим данным, речь, в частности, идет о четырех лаборантах и другом обслуживающем персонале, одна из заместителей директора уже дала признательные показания. О каких суммах идет речь, пока не известно.

Напомним, что похожие нарушения были выявлены в 2016 году в школе № 10 в Вологде. Правда, там масштаб незаконных выплат был гораздо меньше - речь шла о превышении размера зарплаты секретаря школы.

Тем временем жители, шокированные скандалом в школе № 1, предлагают правоохранителям проверить статьи расходов, на которые с родителей собирают в этом учреждении деньги. Об этом нам написали в рубрику Народный репортер. Каждый год с родителей собирают более 1,7 млн рублей. При этом почти 300 тысяч рублей ежегодно уходит на содержание благотворительного фонда, который собирает эти деньги с родителей.