В Устюженском психоневрологическом интернате открылось отделение на 50 мест

Сегодня в Устюженском психоневрологическом интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов открылось отделение на 50 мест. Ранее здесь располагался Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Все дети были переданы в приемные семьи, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

На реконструкцию и оборудование здания было направлено более 3,4 млн рублей, в том числе 2,9 млн рублей - из средств областного бюджета. В 2017 году помещения были переоборудованы. Сейчас здание готово к работе и соответствует всем требованиям противопожарной безопасности. В новое отделение интерната из деревянных, пожароопасных зданий на следующей неделе переселят 50 граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями.

«На сегодняшний день Вологодская область выполнила поручение президента по расселению получателей социальных услуг из зданий с низкой пожарной устойчивостью в безопасные здания. Все инвалиды на территории области в наших учреждениях живут в домах, в которых обеспечена пожарная безопасность, - отметила Лариса Каманина. - За последние годы по поручению Губернатора с 2012 года было переселено более 700 граждан пожилого возраста и инвалидов из помещений 5-й степени огнестойкости в безопасные».

Кроме того, открытие отделения позволило создать 24 дополнительных рабочих места. Здесь будут работать жители деревни Малое Восное Устюженского района.

Напомним, весной этого года в рамках переселения постояльцев интернатов из подароопасных зданий в деревне Коварзино Кирилловского района в бывшем здании школы открыли стационарное отделение центра социального обслуживания населения.