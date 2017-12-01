«Северсталь» проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту»

Матч Регулярного чемпионата КХЛ, между екатеринбургским «Автомобилистом» и череповецкой «Северсталью» прошел накануне.

Открыли счет хоккеисты «Автомобилиста», потом в начале третьего периода счет стал 4:0 в их пользу, после чего тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря Юлиуша Гудачека на Алексея Артамкина. Однако и тот пропустил шайбу за 62 секунды до конца матча.

«Мы проиграли по всем статьям. Плохо играли и в обороне и в атаке. Для нас это четвертая игра на выезде. Может быть, нам где-то не хватило свежести и игроков, которые у нас не принимали участие. Но это не оправдание для команды, которая бьется за попадание плей-офф» - сказал после матча главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев, цитата seveerstalclub.ru

Следующий матч череповчане проведут в воскресение, на своем льду они примут московский ЦСКА.

