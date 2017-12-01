В Череповце установили плакаты с кровью ВИЧ-инфицированных

01.12.2017 [Общество]

В Череповце в рамках Дня борьбы со СПИДом установили плакаты с кровью ВИЧ-инфицированных. Как собщает сайт мэрии Череповца, плакаты появились в четырёх точках города: на перекрестке Советского проспекта и улицы Ленина у Камерного театра, на проспекте Победы, 52а, на улице Максима Горького напротив дома № 26 и на остановке у торгового центра по улице Ленинградской, 17а.

Директор Череповецкого медицинского колледжа, депутат Гордумы Анна Александрова рассказала, что плакаты они установили не для того, чтобы запугать горожан.

- Мы хотим проинформировать о проблеме СПИДа. Это реальная угроза. ВИЧ перешагнул все социальные рамки. Этой болезнью можно заразиться в любом возрасте, в любом социальном статусе. Среди инфицированных очень много пациентов успешных в жизни и благополучных. Средний возраст больных в Череповце 35-45 лет. Меры профилактики этой болезни простые: ведение здорового образа жизни. Ведь основные способы заражения: половой и наркотический.

Сегодня на улицах города прохожим также раздали памятки о ВИЧ-инфекции и презервативы.

Тэги: СПИД
Фото: cherinfo.ru
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