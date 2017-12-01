В посёлке Молочное трое мужчин пытались украсть батареи из ВГМХА

01.12.2017 [Происшествия]

В посёлке Молочное сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые накануне днём пытались украсть батареи и трубы из здания ВГМХА, где сейчас идет ремонт.

О хищении сообщил житель посёлка. Сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу и увидели, как трое мужчин  выносят из здания трубы и батареи и складывают их неподалёку.

Необходимых документов на проведение работ у них не было.  Задержанными оказались мужчины 30, 47 и 50 лет.

- По предварительной версии, подозреваемые хотели похитить железо и сдать его в пункт приема металлолома. Однако благодаря своевременным действиям сотрудников Росгвардии преступление удалось предотвратить,- сообщается на сайте Росгвардии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: кража
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