В посёлке Молочное трое мужчин пытались украсть батареи из ВГМХА

В посёлке Молочное сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые накануне днём пытались украсть батареи и трубы из здания ВГМХА, где сейчас идет ремонт.

О хищении сообщил житель посёлка. Сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу и увидели, как трое мужчин выносят из здания трубы и батареи и складывают их неподалёку.

Необходимых документов на проведение работ у них не было. Задержанными оказались мужчины 30, 47 и 50 лет.

- По предварительной версии, подозреваемые хотели похитить железо и сдать его в пункт приема металлолома. Однако благодаря своевременным действиям сотрудников Росгвардии преступление удалось предотвратить,- сообщается на сайте Росгвардии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.