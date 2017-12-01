Руководство «Детской деревни SOS» под Вологдой запретило приемной семье Ангелины Голосовой приводить гостей

Руководство «Детской деревни SOS» под Вологдой запретило Ангелине Голосовой приводить гостей на их территорию. Об этом Newsvo сообщила сама приемная мама.

- У моей внучки день рождения в воскресенье, она вместе с моей дочерью хотела прийти ко мне в гости. Я, как обычно написала заявление на имя Черствой, чтобы их пропустили, но мне отказали. Говорят, из-за того, что договор до сих пор не заключен. Но ведь дело сейчас рассматривается в суде, и пока решения суда нет, мы имеем право здесь жить! – возмущена женщина.

Напомним, в августе этого года руководство «Детской деревни SOS» под Вологдой заявило приемной матери Ангелине Голосовой, что с ней не будет продлен договор сопровождения ее семьи. С 10 сентября, по условиям учреждения, женщина и пять ее детей должны были покинуть деревню, позже срок выселения продлили. Ангелине Голосовой предлагают переселиться на съемную квартиру, объясняя это решение тем, что приемная мама не следует правилам деревни. При этом сама женщина рассказывает, что у нее просто не сложились отношения с директором учреждения Ольгой Черствой. Решение руководства «Деревни-SOS» женщина в данный момент оспаривает через суд.