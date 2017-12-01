ООО «Северное сияние» стало частью взятки Анне Беляевской от «Вологодской ягоды»

01.12.2017 [Экономика]

Экс-руководитель департамента сельского хозяйства Вологодской области Анна Беляевская получала взятки от «Вологодской ягоды» не только деньгами. В феврале 2017 года на ее родственницу были оформлены 100% доли участия в ООО «Северное сияние», фактически принадлежавшем гендиректору "Вологодской ягоды" Андрею Петухову. Такая договоренность была между ним и чиновницей.

По мнению гособвинения, тетя Анны Беляевской, которая по документам приобрела 100% доли участия в «Северном сиянии», зарегистрированном в Москве, не подозревала о том, что сделка является частью незаконного вознаграждения. В документах значилась стоимость 10 тысяч рублей (которые, кстати, продавцу так и не были переданы), но, по оценке экспертов, эта доля стоила гораздо больше – 508 тысяч рублей. Позднее родственница Беляевской официально стала гендиректором общества.

Таким образом, Анна Беляевская получила взятку частями: первый раз 200 тысяч рублей – 30 декабря 2016 года, затем в качестве передачи ей 100% доли участия в предприятии ООО «Северное сияние» (оценена в 508 тысяч рублей) в феврале 2017 года, а 27 февраля 2017 года – 3,5 млн рублей. Общая сумма незаконного вознаграждения, полученного Беляевской, составила 4 млн 208 тысяч рублей.

Напомним, Анна Беляевская была задержана в феврале этого года. По версии следствия, обвиняемая, используя возможности занимаемой ей должности, способствовала получению  субсидий «Вологодской ягодой» в размере более 48 миллионов рублей. За это чиновница получала вышеупомянутые вознаграждения.

Сегодня, когда в рамках судебного заседания было зачитано обвинение, судья спросил, признает ли Анна Беляевская себя виновной, женщина ответила на этот вопрос отрицательно.

Напомним, по версии следствия, в 2015 году Беляевская вместе с гендиректором ООО "Вологодская ягода" Андреем Петуховым и председателем правления НКО «КредитАльянс» Сергеем Воронцовым участвовала в хищении 96,7 млн рублей из областного бюджета под видом субсидий на развитие агропромышленного комплекса. Экс-чиновницу областного правительства выпустили на свободу под залог в 3 миллиона рублей. Следующее заседание по ее делу состоится в январе 2018 года.

Тэги: коррупция
Сюжет: Вологодская ягода
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