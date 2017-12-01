Вологодскую лыжницу Юлию Чекалеву пожизненно отстранили от Олимпийский игр

Юлию Чекалеву пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх и аннулировали результат ее выступления в Сочи на Олимпиаде-2014, сообщает ТАСС.

Напомним, в Сочи Юлия Чекалева была 11-й в гонке на 10 км классическим стилем, 15-й - в скиатлоне, 32-й - в гонке на 30 км и шестой - в эстафете.

Кроме Чекалевой, в пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты биатлонистки Ольги Зайцевой и лыжницы Анастасии Доценко, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, а также пожизненно отстранил их от участия в Олимпиадах.

