Две семьи в Никольском районе, чьи дома сгорели в мае, до сих пор не получили жилье

Суд обязал администрацию Никольска вне очереди предоставить жилье двум семьям, потерявшим кров во время крупного пожара в мае 2017 года.

Прокурорская проверка показала, что обе семьи стояли в очереди на получение жилья по договору социального найма. Между тем, погорельцы имеют право во внеочередном порядке получить муниципальное жилье как лица, утратившие единственное жилое помещение в результате чрезвычайной ситуации.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском, в котором требовала обязать городскую администрацию предоставить семьям жилье по договорам социального найма, отвечающее санитарным и техническим требованиям.

- Решениями суда исковые требования прокуратуры Никольского района удовлетворены в полном объеме, их фактическое исполнение контролируется прокуратурой Никольского района, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Как сообщалось ранее, в результате пожара, который произошел утром 19 мая в Никольске, без крыши над головой остались жители трех многоквартирных домов. Сгорели двенадцатиквартирный дом на улице Садовой, 41, шестиквартирный дом на улице Набережной, 18 и четырехквартирный на Набережной, 20.