В Великоустюгском районе на водителя фуры напали бандиты с пистолетом на ВАЗе
В Великоустюгском районе по горячим следам задержали бандитов, совершивших разбойное нападение на водителя фуры.
Инцидент произошёл в двадцати километрах от Великого Устюга рядом с деревней Горка на трассе Тотьма - Нюксеница- Великий Устюг. Мужчины на автомобиле марки "ВАЗ" "подрезали" фуру, а потом, угрожая водителю пистолетом, потребовали отдать все имевшиеся у него деньги.
Мужчине удалось позвонить в полицию и сообщить о нападении. Бандиты бросились в бегство.
- Благодаря тому, что начальник отдела полиции Великого Устюга грамотно организовал работу: оперативно разослали ориентировку на транспортное средство, все дороги перекрыли (ред. - была подключена полиция других районов), уже через полтора часа подозреваемых взяли. Ими оказались четыре жителя Архангельской области. Сейчас они находятся под арестом. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье " Разбой совершённый группой лиц по предварительному сговору". Проверяется причастность задержанных на совершение ими аналогичных преступлений,- рассказали в пресс-службе областного УМВД.