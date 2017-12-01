В Великоустюгском районе на водителя фуры напали бандиты с пистолетом на ВАЗе

В Великоустюгском районе по горячим следам задержали бандитов, совершивших разбойное нападение на водителя фуры.

Инцидент произошёл в двадцати километрах от Великого Устюга рядом с деревней Горка на трассе Тотьма - Нюксеница- Великий Устюг. Мужчины на автомобиле марки "ВАЗ" "подрезали" фуру, а потом, угрожая водителю пистолетом, потребовали отдать все имевшиеся у него деньги.

Мужчине удалось позвонить в полицию и сообщить о нападении. Бандиты бросились в бегство.