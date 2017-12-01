В Вологодском районе участковый спас из горящего гаража мужчину

01.12.2017 [Происшествия]

В поселке Федотово Вологодского района участковый Сергей Ефремов спас мужчину из горящего гаража. Инцидент произошел 26 ноября.

Сообщение о горящих гаражных боксах поступило к правоохранителю около полуночи. Подъезжая к месту происшествия, полицейский заметил, что в горящий гараж зашел местный житель и не вернулся обратно. Eчастковый взял из автомобиля противогаз, надел его и зашел в загоревшееся и плотно задымленное помещение гаража.

- В гараже полицейский на ощупь нашел пострадавшего, уже находившегося в бессознательном состоянии, и вытащил его наружу. На улице участковый уполномоченный полиции оказал мужчине необходимую доврачебную помочь и попросил очевидцев срочно вызвать медиков. Убедившись, что местный житель находится в безопасности, полицейский помог одному из сотрудников МЧС вытолкать из горящих гаражей две дорогостоящих иномарки, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Всего на пожаре пострадало шесть гаражных боксов, два из которых выгорели полностью. Все транспортные средства были эвакуированы на безопасное расстояние.

Мужчина, которого спас полицейский, оказался 38-летним местным жителем. В гараж он забежал, чтобы вытолкнуть стоявший там автомобиль. Его осмотрели медики, но от госпитализации пострадавший отказался и поблагодарил участкового за решительность и смелость.

Тэги: полиция, пожар, помощь
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