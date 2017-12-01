Житель Вологодского района убил соседа за то, что тот справлял нужду в подъезде

01.12.2017 [Происшествия]

В Вологодском районе вынесли приговор 36-летнему мужчине, который избил до смерти соседа, справлявшего нужду в подъезде.

Инцидент произошёл 4 ноября прошлого года в одном из жилых домов в посёлке Федотово.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, когда подсудимый находился дома, он услышал шум на лестничной площадке и вышел посмотреть, что там происходит. В коридоре стоял пьяный пожилой сосед в компании подруги и справлял малую нужду. Мужчины поссорились, подсудимый ударил соседа в голову, сбив с ног. Пострадавшего госпитализировали, однако в этот же день он скончался в больнице. Как сообщается на сайте регионального СК, его смерть наступила в результате травмы головы.

На следующий день подозреваемого в убийстве арестовали. В ходе допроса задержанный пояснил, что смерти соседу не желал и не думал, что удары  приведут к таким последствиям. Выяснилось, что подсудимый ранее занимался боксом.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: ссора, гибель человека
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