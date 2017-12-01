Заброшенная церковь под Тотьмой стала жертвой современного художника

Фотограф из Москвы Данила Ткаченко нарисовал огромный черный параллелограмм на стенах заброшенной церкви в Вологодской области - храма Воскресения Христова в поселке Царево Тотемского района.

Церковь стала частью его большого проекта под названием «Монументы».

«Мы забирались в старые заброшенные храмы и пытались вписать в них чуждые им архитектурные формы. Нужно было поднимать здоровенные конструкции или красить что-то на большой высоте. У меня нет желания объяснять, что это современное искусство», - рассказал Данила Ткаченко о своей акции в интервью для портала Colta.

Данила Ткаченко. «Монументы», 2017

По мнению руководителя проекта «Неизвестная Провинция» Михаила Ильина, если автор и пытался вложить в акцию какое-то нравоучение, пусть даже насмешку, оправданную провинциальными реалиями, у него этого не вышло:

«Вместо этого получился плевок в тех (а их тысячи), кто болеет за глубинку и её памятники, деятельно участвует в их сохранении, пытается по крупицам собрать и сберечь историю, тех, кто находит и ценит пусть печальную, но пронзительную эстетику в угасающих в силу объективных демографических и исторических причин местностях, разрушающихся памятниках, покинутых селениях. На мой взгляд, художник не должен переходить грань дозволенного. Содеянное им как минимум аморально, остальное должен решать суд. Надеюсь, местные жители не замедлят туда обратиться».

Церковь Воскресения Христова на Цареве была построена в годы расцвета тотемского барокко, в 70-е годы XVIII века, но отличается от своих ровесниц, рассказал директор «Тотемского музейного объединения» Алексей Новоселов:

«Своими формами и пропорциями она, как и знаменитые храмы Тотьмы, напоминает корабль, но почему-то совершенно не имеет барочного декора и выполнена в классическом стиле. Возможно, изначально построенный храм пострадал от пожара и был перестроен с учетом главенствовавших уже в XIX столетии архитектурных традиций. В пользу этой версии говорит, например, наличие барочных картушей на сводах первого этажа внутри храма. Когда мы обследовали храм весной 2017 года, «на глаз» опасность обрушения сводов первого этажа была очень высокой».

В рамках другого проекта - «Родина» - Данила Ткаченко поджигал дома в заброшенных деревнях. Для проекта он выбирал объекты, не являющиеся памятниками и никому не принадлежащие.

«Никому ничего плохого я не делал. Я думал так: можно копаться в этом говне или сжечь, оставить площадку, завершить этап. Сейчас другой мир, где есть интернет, и опыт поколений никому не нужен», - пояснил фотограф.

Данила Ткаченко является лауреатом World Press Photo и номинантом Премии Кандинского — 2017.