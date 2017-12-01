В Вологде до конца года закупят 280 приборов для обеззараживания воздуха в школах и детсадах

01.12.2017 [Общество]

280 приборов для очистки и обеззараживания воздуха до конца года закупят в школы и детсады Вологды. На эти цели из городского бюджета выделено 2,5 миллиона рублей.

Работает рециркулятор следующим образом: воздух из помещения поступает в него, внутри проходит очистку и возвращается обратно, то есть циркулирует  внутри одного помещения.

Аппараты позволяют очистить до 90 % воздуха от микробов внутри помещения. Регулярное использование рециркуляторов должно способствовать снижению заболеваемости детей.  Несколько лет используется такой прибор в детском саду № 81 Вологды. По словам руководства дошкольного образовательного учреждения, заболеваемость детей снизилась с 27 до 23 %. Устройство переносное, поэтому его перемещают в разные группы. В том, что оборудование эффективно, убедились и в школе № 4. В классе, где работает рециркулятор, заболевших нет, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что сейчас в Вологде эпидемиологический порог превышен среди детей от 7 до 14 лет.

- Использование ультрафиолетовых воздухоочистителей – это профилактика всех инфекций. Более 99% воздуха очищаются. При этом их можно использовать в присутствии детей, в отличие от бактерицидных, - рассказал заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Алексей Бубнов. - На сегодняшний день уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и вирусными инфекциями, например, внебольничной пневмонией, не превышает сезонный порог. В Вологде за последнюю неделю зарегистрировано 3500 заболевших.

Городские власти рассчитали минимальные потребности школ и детских садов. Пяд аппаратов уже закуплен. В школы приобретут рециркуляторы большей мощности, так как необходимо обрабатывать помещения большего объема.

- На каждую школу будут закуплены по три, а на детский сад – по два рециркулятора. Всего будет приобретено порядка 280 аппаратов. В ближайшее время начнем организовывать закупочные процедуры, в течение двух недель планируем поставку, - заявил мэр Вологды Сергей Воропанов. – Такие меры необходимы, чтобы сделать посещение детских садов и школ для наших детей более безопасными. Это очень важно в преддверии ежегодной эпидемии гриппа.

В среднем один аппарат стоит до 10 тысяч рублей. Во второй декаде декабря очистители воздуха появятся в учреждениях образования.

Тэги: профилактика, ОРВИ
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