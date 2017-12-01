В Череповце в дверях автобуса зажало 79-летнюю пенсионерку
01.12.2017 [Происшествия]
В Череповце накануне в дверях пассажирского автобуса зажало 79-летнюю женщину. Инцидент произошел около полудня на остановке возле дома №19 на улице Командарма Белова.
По данным областного УГИБДД, водитель автобуса «Скания», следовавшего по маршруту №31, не убедившись, что все пассажиры закончили посадку – высадку, начал движение. Закрыв двери, он зажал в них пенсионерку, которая потом упала.
В результате происшествия женщина получила травмы и лечится амбулаторно.
Фото управления ГИБДД
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