В Череповце в дверях автобуса зажало 79-летнюю пенсионерку

В Череповце накануне в дверях пассажирского автобуса зажало 79-летнюю женщину. Инцидент произошел около полудня на остановке возле дома №19 на улице Командарма Белова.

По данным областного УГИБДД, водитель автобуса «Скания», следовавшего по маршруту №31, не убедившись, что все пассажиры закончили посадку – высадку, начал движение. Закрыв двери, он зажал в них пенсионерку, которая потом упала.

В результате происшествия женщина получила травмы и лечится амбулаторно.