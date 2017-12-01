Убийцу женщины, погибшей рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы в Вологде, проверят на вменяемость

01.12.2017 [Происшествия]

35-летнему мужчине, задержанному по подозрению в убийстве женщины рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы в Вологде, предъявили обвинение.

- Он обвиняется в совершении убийства, сопряженного с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), предусматривающего наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а также в разбойном нападении (п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ), - сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, 30 октября в половину восьмого вечера обвиняемый, находясь на территории бывшего Богородицкого кладбища, совершил нападение на 43-летнюю женщину. Он подбежал к ней и стал вырывать из ее рук сумку. Ударив потерпевшую ножом, мужчина сумку выхватил и с места происшествия скрылся. По имеющимся данным, в ней находился телефон и небольшая сумма денег. Позже, когда следователи обнаружили сумку, в ней были только документы.

- В ходе допроса обвиняемый свою причастность к совершению преступления признал, пояснив, что нигде не работает, нуждался в деньгах и, увидев в темноте женщину, решился на нападение. Сумку отобрать не сумел, поэтому воспользовался ножом, - сообщает СКР.

Как выяснилось, ранее мужчина уже был судим за убийство, а после освобождения из мест лишения свободы не смог найти работу.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего. Обвиняемый находится под стражей, ему назначено проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Тэги: убийство
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